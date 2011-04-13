-MANCHESTER UNITED VE BARÇA YARI FİNALDE ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan ilk iki takım, Manchester United ile Barcelona oldu. Manchester United, ilk karşılaşmada deplasmanda elde ettiği 1-0'lık avantajla çıktığı maçta Chelsea'yi kendi evinde 2-1 yendi ve yarı finale adını yazdıran taraf oldu. Manchester'ın gollerini Hernandez ve Park Ji-Sung, Chelsea'nin golünü ise Drogba kaydetti. Gecenin diğer maçında ise Shakhtar Donetsk ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan Barcelona, rakibini bu maçta Messi'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde diğer çeyrek final karşılaşmaları yarın Schalke 04 ile İnter ve Tottenham ile Real Madrid arasında oynanacak. Tottenham-Real Madrid eşleşmesinden çıkacak takım Barcelona, Schalke 04-İnter eşleşmesinden çıkacak takım ise Manchester United ile yarı finalde karşılaşacak.