T24 LogoT24 Logo
Spor

MANCHESTER UNITED VE BARÇA YARI FİNALDE ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 03:00

-MANCHESTER UNITED VE BARÇA YARI FİNALDE ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan ilk iki takım, Manchester United ile Barcelona oldu. Manchester United, ilk karşılaşmada deplasmanda elde ettiği 1-0'lık avantajla çıktığı maçta Chelsea'yi kendi evinde 2-1 yendi ve yarı finale adını yazdıran taraf oldu. Manchester'ın gollerini Hernandez ve Park Ji-Sung, Chelsea'nin golünü ise Drogba kaydetti. Gecenin diğer maçında ise Shakhtar Donetsk ile Barcelona karşı karşıya geldi. İlk maçı 5-1 kazanan Barcelona, rakibini bu maçta Messi'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde diğer çeyrek final karşılaşmaları yarın Schalke 04 ile İnter ve Tottenham ile Real Madrid arasında oynanacak. Tottenham-Real Madrid eşleşmesinden çıkacak takım Barcelona, Schalke 04-İnter eşleşmesinden çıkacak takım ise Manchester United ile yarı finalde karşılaşacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24