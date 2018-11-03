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Spor

Manchester United uzatmalarda kazandı

Manchester United, uzatma dakikalarında attığı golle deplasmanda Bournemouth'u 2-1 mağlup etti

03 Kasım 2018 20:50

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, uzatma dakikalarında attığı golle deplasmanda Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 11. haftasının açılış maçında Vitality Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Bournemouth, 11. dakikada Callum Wilson'un golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Manchester United, 35. dakikada Anthony Martial'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın sonlarına doğru baskısını artıran Manchester United, 90+2'nci dakikada Marcus Rashford'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Manchester United, ligde 20 puan ve maç fazlasıyla 7'nci sıraya yükseldi. Aynı puana sahip Bournemouth ise averaj farkıyla 6'ncı sırada kaldı.

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