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Spor

Manchester United tarihin en büyük anlaşmasını imzaladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Adidas ile tarihi bir forma sponsorluğu anlaşmasına imza attı

14 Temmuz 2014 20:15

İngiliz kulübü Manchester United, Adidas ile 750 milyon sterlinlik forma anlaşması yaptı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United, spor ürünleri firması Adidas ile 750 milyon sterlin karşılığında 10 yıllık forma anlaşması imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Kırmızı Şeytanlar”, Alman spor ürünleri firması Adidas ile 750 milyon sterlin karşılığında 2015-2016 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 10 yıllık ekipman ve forma sponsorluğu anlaşmasına vardı.

United, 2002′den bu yana forma üreticiliğini yapan Nike ile geçen hafta yaptığı görüşmelerden, ABD firmasının kulübün istediği fiyatı çok yüksek bulması nedeniyle sonuç alamamıştı.

 

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