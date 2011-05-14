-MANCHESTER UNITED ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ LONDRA (A.A) - 14.05.2011 - İngiltere Premier Lig'de Manchester United, 2010-2011 sezonunun şampiyonu oldu. Geçen hafta en yakın takipçisi Chelsea'yi sahasında yenerek puan farkını 6'ya çıkaran Manchester United, deplasmanda Blackburn Rovers ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Emerton'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan ''Kırmızı Şeytanlar'', 71. dakikada Hernandez'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Rooney'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yapan ve sahadan beraberlikle ayrılan Manchester United, puanını 77'ye çıkararak şampiyonluğa ulaştı. Manchester United, kazandığı 19. şampiyonluğun ardından ''ligde en fazla şampiyon olan takım'' unvanını da elde etti. ''Kırmızı Şeytanlar''ı 18 şampiyonlukla Liverpool, 13 şampiyonlukla da Arsenal izliyor. 1986 yılından bu yana Manchester ekibini çalıştıran Sir Alex Ferguson da takımının başında 12. şampiyonluğunu kazandı. Manchester United, ligdeki son maçını sahasında Blackpool ile oynayacak.