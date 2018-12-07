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Spor

Manchester United, Ozan Kabak'ın peşinde

Genç oyuncunun talipleri artıyor

07 Aralık 2018 00:58

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak, başarılı performansıyla Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Ozan Kabak bu defa da Manchester United'ın kıskacında.

20 milyon pound değer biçilen Ozan Kabak ile Atletico Madrid, Arsenal, Roma ve Inter de ilgileniyor. İsmi geçen kulüpler, genç oyuncuyu izlemek için gözlemcilerini görevlendirdi.

18 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayla ilk kez Mayıs ayında profesyonel olarak sahaya çıktı. Bu sezon Galatasaray'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan oyuncu birçok Avrupa kulübü tarafından takip ediliyor.

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