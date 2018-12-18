Manchester United, Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Galatasaraylı Ozan Kabak'ı transfer listesine aldığı iddia edildi.

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, daha önce ismi Bayern Münih, Inter, Arsenal ve Manchester City ile de anılan Ozan Kabak'ı Manchester United'ın renklerine katmak istediğini yazdı.

18 yaşındaki savunma oyuncusundan övgüyle bahsedilen haberde, Ozan'ın teknik direktör Fatih Terim yönetiminde düzenli olarak forma giymeye başladığı hatırlatıldı.

Simon Jones imzali haberde Kabak'ın değeri 20 milyon Euro olarak dile getirildi.

Ozan Kabak için Avrupa'nın başka kulüplerinin kulüplerinin de dikkat kesildiği ifade edilirken, Manchester United'ın oyuncuyu 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağlayacağının altı çizildi.

Manchester United, Premier Lig'de 26 puanla 6. Sırada yer alıyor.