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Spor

'Manchester United oyucuları tuvalette seks videoları çekiyor'

İngiliz The Sun on Sunday gazetesi, Manchester United futbolcularının, bir gece kulübü tuvaletinde takım arkadaşlarının bir kızla seks yaparken filmini çektiklerini iddia etti

09 Şubat 2015 14:02

İngiliz gazetesi The Sun on Sunday, "Manchester United yıldızları tuvaletlerde seks videoları çekiyor" şeklindeki habere birinci sayfasında yer verdi.

Faruk Zabcı’nın DHA’da yer alan haberine göre, Manchester United futbolcularının, bir gece kulübü tuvaletinde takım arkadaşlarının bir kızla seks yaparken filmini çektikleri iddiası üzerine kulüp yöneticilerinin soruşturma başlattığı ileri sürüldü. İsmi açıklanmayan futbolcu ile 20 yaşlarındaki bir kızın seks yaparken çekilen videonun, İngiliz ekibinin oyuncuları arasında elden ele dolaştığı belirtildi.

Soruşturmanın merkezindeki kızın, videonun yayılmasından duyduğu rahatsızlığı, "Utanç verici.. Bu futbolcular tuvaletin kapısının üstünden film çektiler" başlıklı haberle veren The Sun on Sunday, kızın Manchester United'ın yıldızı ile münasebetsiz şekilde filmi çekildiği iddiasını büyüttü.

"Kapı kapalı vaziyette tuvaletteydiler fakat diğer futbolcular tuvaletin kapısının üstünden film çektiler. Utanç verici bir hareket. Kıza birisinin aşağıdan film çektiği bile söylendi" ifadelerinin yer aldığı haberde, çok içkili olan 20 yaşlarındaki kızın "Ağlamaktan yoruldum. Olayın ayrıntılarına girmek istemiyorum" sözlerine yer verildi.

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