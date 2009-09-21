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Spor

Manchester United Owen'la 90+6'da güldü

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Manchester United Owen'ın 90+6'daki golüyle, Manchester City'yi 4-3 yendi.

21 Eylül 2009 03:00

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Manchester United, Manchester City'yi 4-3 yendi. United'ın galibiyet golü 90+6'da Owen'dan geldi.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası bir derbi maça sahne oldu. Manchester United ile Manchester City, Old Trafford'da karşı karşıya geldiler.

Ev sahibi United karşılaşmanın 3. dakikasında Rooney'nin golüyle öne geçti. Manchetser City bu gole 17. dakikada Barry ile yanıt verirken, ilk yarı da 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

United ikinci yarıya da golle başladı. Darren Fletcher 49'da skoru 2-1'e taşırken, bu golden 3 dakika sonra Bellamy skora yeniden denge getirdi.

Manchester United'da ikinci golün sahibi Flether 81'de bir kez daha sahneye çıkıp skoru 3-2'ye taşırken, bu futbolcuya yine cevap verdi ve 90. dakikada durumu 3-3 yaptı. Ancak maçın skorunu belirleyen golü 90+6'da Michael Owen attı ve Manchester United bu nefes kesen mücadeleden 4-3 galip ayrılmayı başardı.

Öte yandan günün bir diğer dikkat çeken maçında Chelsea, Tottenham'ı 3-0'la geçti. Chelsea'nin golleri 32. dakikada Ashley Cole, 58. dakikada Ballack ve 64. dakikada Drogba'dan geldi. Bu arada karşılaşmanın son dakikalarında dizinden sakatlanan Drogba oyuna devam edemedi.

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