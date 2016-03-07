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Spor

"Manchester United, Mourinho'dan vazgeçti"

Kulüp sahiplerinin, tercihini Ryan Giggs'ten yana kullandığı iddia edildi

07 Mart 2016 16:38

Sezon sonunda Jose Mourinho’yu göreve getireceği konuşulan Manchester United’ın bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

Hürriyet'ten Koray Durkal'ın Daily Mirror'a dayandırdığı habere göre; yönetimde büyük çoğunluk Mourinho’nun gelmesini isterken, kulübün sahipleri ise tercihini Ryan Giggs’ten yana kullandı. Gazete sebebini ise tercihini genç oyunculardan yana kullanmaması olarak gösterdi. Porto, Chelsea, İnter ve Real Madrid gibi kulüplerde büyük başarılar elde eden Mourinho’nun takımın başına gelmesi halinde Marcus Rashford, Jesse Lingard veya Cameron Borthwick-Jackson gibi gelecek vaat eden yıldızlara hiç şans vermeyeceğini yazan gazete, United’ın bu sebeple yeni oluşumu Ryan Giggs’in etrafında toplayacağını iddia etti.

Manchester taraftarları da kulübün efsaneleri arasında yer alan Ryan Giggs’e sıcak bakmasına rağmen Mourinho’nun gelmesini daha çok istediği biliniyor.

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