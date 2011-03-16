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MANCHESTER UNITED MENAJERİ FERGUSON'A 5 MAÇ CEZA LONDRA (A.A)

16 Mart 2011 21:40

-MANCHESTER UNITED MENAJERİ FERGUSON'A 5 MAÇ CEZA LONDRA (A.A) - 16.03.2011 - İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester United Menajeri Alex Ferguson'a 5 maçtan men ve 30 bin sterlin para cezası verdi. Federasyon, Premier League'de oynanan ve Chelsea'nin 2-1 kazandığı maçın ardından hakem Martin Atkinson'ı eleştiren Ferguson'u, geçen yıl aldığı 2 maçlık cezayı da göz önünde bulundurarak, 5 maçtan men ve 30 bin sterlin para cezasına çarptırdı. Cezaya itiraz etmemesi halinde 69 yaşındaki İskoç teknik adam, ligde West Ham, Fulham, Everton ve Arsenal, Federasyon Kupası yarı finalinde de Manchester City maçlarında takımının başında sahaya çıkamayacak.

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