T24 LogoT24 Logo
Spor

MANCHESTER UNITED LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU LONDRA (A.A)

14 Aralık 2010 08:52

-MANCHESTER UNITED LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - İngiltere Premier League'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Manchester United, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta ''Kırmızı Şeytanlar''a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Park attı. Nani'nin sağ taraftan ortaladığı topu ceza alanı içindeki Park kafa vuruşuyla ağlara göndererek, takımını öne geçiren golü kaydetti. 75 bin futbolseverin izlediği karşılaşmanın 74. dakikasında Manchester United'ın yıldız futbolcusu Rooney, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçta evsahibi takım Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Anderson (Dk. 85 Giggs), Nani, Park ve Rooney, Arsenal ise Szczesny, Sagna, Squillaci, Koscielny, Clichy, Song, Rosicky (Dk. 64 Van Persie), Wilshere (Dk. 64 Fabregas), Nasri, Arshavin (Dk. 77 Walcott) ve Chamakh onbiriyle mücadele etti. Karşılaşmada Arsenallı Chamakh, Arshavin, Nasri ve Song sarı kart gördü. Lider Manchester United, gelecek hafta deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Arsenal ise sahasında Tuncay Şanlı'nın takımı Stoke City'yi ağırlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24