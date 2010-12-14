-MANCHESTER UNITED LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - İngiltere Premier League'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Manchester United, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta ''Kırmızı Şeytanlar''a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Park attı. Nani'nin sağ taraftan ortaladığı topu ceza alanı içindeki Park kafa vuruşuyla ağlara göndererek, takımını öne geçiren golü kaydetti. 75 bin futbolseverin izlediği karşılaşmanın 74. dakikasında Manchester United'ın yıldız futbolcusu Rooney, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçta evsahibi takım Van der Sar, Rafael, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Anderson (Dk. 85 Giggs), Nani, Park ve Rooney, Arsenal ise Szczesny, Sagna, Squillaci, Koscielny, Clichy, Song, Rosicky (Dk. 64 Van Persie), Wilshere (Dk. 64 Fabregas), Nasri, Arshavin (Dk. 77 Walcott) ve Chamakh onbiriyle mücadele etti. Karşılaşmada Arsenallı Chamakh, Arshavin, Nasri ve Song sarı kart gördü. Lider Manchester United, gelecek hafta deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Arsenal ise sahasında Tuncay Şanlı'nın takımı Stoke City'yi ağırlayacak.