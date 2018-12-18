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Spor

Manchester United Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

Takımı yeni bir teknik adam seçilene kadar sahaya Michael Carrick'in çıkarması bekleniyor

18 Aralık 2018 16:09

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Takımı yeni bir teknik adam seçilene kadar sahaya Michael Carrick'in çıkarması bekleniyor.

Kulübün resmi sitesinde yayınlanan açıklamada kulübün başına yeni bir teknik direktör getirilene kadar takımı yönetmesi için birinin atanacağı belirtildi.

Manchester United bu sezon beklenenin çok uzağında bir performans sergiliyor. 'Kırmızı Şeytanlar' liderin 19 puan gerisinde 26 puanla 6. sırada yer alıyor.

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