Manchester United'ın yeni transferi tesislere alınmıyor!

Manchester United'ın Çin kulüplerinden Shenhua'dan transfer ettiği Odion Ighalo'nun Koronavirüs (Covid-19) taşımamasının kesinleşmesi için 14 günlük kuluçka döneminin geçmesinin beklendiği ve bu nedenle kulübün tesislerinin dışında antrenman yaptırıldığı ortaya çıktı.

Ighalo'nun Manchester'daki GB Tekvando Merkezi'nde performans antrenörü Wayne Richardson eşliğinde çalıştığı belirtildi.

mirror'un haberine göre; hastalık şüphesiyle üst düzey önlem almak isteyen Manchester United yönetiminin hastalığın 14 günlük kuluçka döneminin geçmesini beklediği ve hastalık bulunmadığı taktirde Nijeryalı forvetin takıma katılacağı ifade ediliyor.



Ighalo'nun 3 Şubat'ta Manchester'a inmesi sebebiyle 17'sine kadar bu denetimin yapılması bekleniyor. Öte yandan bu tarihte Manchester United ligde Chelsea ile karşılaşacak ve iddialara göre Ighalo bu maçın kadrosunda yer alacak.

Sezonun ilk yarısında Çin futbol takvimine göre sezonu tamamlayan Ighalo, oynadığı toplam 27 maçta 15 gol 1 asistle oynamıştı.