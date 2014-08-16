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Spor

Manchester United ilk haftadan çarpıldı: 1-2

Premier Lig'in ilk haftasının açılış maçında Swansea City'yi konuk eden Manchester United karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı

16 Ağustos 2014 20:53

Sezonun açılış maçında Swansea City'yi konuk eden Manchester United, rakibine 2-1 mağlup oldu. Swansea'de 1 gol 1 asistle oynayan Sigurdsson maçın yıldızı oldu. Manchester ekibinin tek golü ise kaptan Wayne Rooney'den geldi.

Düşük tempoda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım dda pozisyon üretmekte zorlandı. Mücadelenin 24. dakikasında sakatlanan Jesse Lingard'ın yerine genç oyuncu Adnan Januzaj oyuna dahil oldu.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada Swansea golu bulan taraf oldu. 28. dakikada Gylfi Sigurdsson'ın pasıyla topla buluşan Sung Yueng Ki'nin ceza sahası yayı üzerinden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının geri kalan dakikalarında skor değişmedi ve konuk ekip, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Kırmızı Şeytanlar, ikinci yarıya daha etkili başladı. 53. dakikada sağ kanattan kullanılan kornaerde Phil Jones'un kafayla aşırdığı topu Wayne Rooney arka direkte estetik bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Manchester United bu golle skoru 1-1'e getirdi.

Beraberlik golünün ardından Manchester United, oyunun kontrolünü eline geçirse de üstünlük golünü bulamadı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Swansea oyunda tekrar dengeyi kurdu. Oyunda dengeyi kurmayı başaran deplasman ekibi güçlü rakibi karşısında 2. golü de buldu. 73. dakikada sol kanattan gelişen atakta ilk golün asistini yapan Gylfi Sigurdsson bu kez takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelenin son bölümünde de istediği oyunu sahaya yansıtamayan Manchester United, kendi seyircisi önünde sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve yeni sezona yenilgiyle başladı.

 

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