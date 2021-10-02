Manchester United ile Everton yenişemedi

Premier Lig'de Manchester United sahasında Everton'la 1-1 berabere kaldı. Cristiano Ronaldo 200. Premier Lig maçına çıktı. Everton'ın ikinci golü VAR'dan döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i 2-1 yenen Manchester United, Premier Lig'e döndü.

Kırmızı Şeytanlar 43. dakikada Anthony Martial ile 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Bruno Fernandes topu Martial'a aktardı. Fransız golcü bekletmeden topa vurdu ve takımının golünü kaydetti.

Deplasmanda önemli eksiklerle giden Everton ise 65. dakikada Townsend ile beraberliği sağladı. Kontraatakta Abdoulaye Doucoure topu Andros Townsend'e aktardı. İngiliz orta saha De Gea'yı avlayarak skoru 1-1'e getirdi.

86. dakikada konuk ekip Yerry Mina'nın golüyle öne geçti. Ancak pozisyonu VAR'da inceleyen hakem ofsayt nedeniyle golün geçersiz olduğunu ilan etti.

Manchester United'ın galibiyet hasreti 2 maça çıkarken puanını 14 yaptı. Ligde 2. kez berabere kalan Everton ise puanını 14 yaptı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Cristiano Ronaldo, 57. dakikada Edinson Cavani'nin yerine oyuna girdi. Portekizli yıldız Premier Lig'de 200. maçına çıktı.