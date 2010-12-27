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MANCHESTER UNITED İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ LONDRA (A.A)

27 Aralık 2010 12:33

-MANCHESTER UNITED İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ LONDRA (A.A) - 27.12.2010 - İngiltere Premier League'in 19. haftasında lider Manchester United, sahasında Sunderland'i 2-0 yendi. Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta, ''Kırmızı Şeytanlar''a galibiyeti getiren golleri 5 ve 57. dakikalarda Bulgar golcüsü Berbatov attı. 75 bin futbolseverin izlediği karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Manchester United, puanını 37'ye çıkardı. Deplasmanda Newcastle United'ı 3-1 yenen Manchester City, maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Konuk ekibin gollerini Arjantinli golcü Tevez (2) ile Barry atarken, Newcastle United'ın tek golü ise Carroll'den geldi. Tottenham Hotspur, 27. dakikada Defoe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti. Londra ekibinin gollerini Van der Vaart atarken, Aston Villa'nın golünü Albrighton kaydetti. Milli futbolcu Tuncay Şanlı'nın forma giymediği maçta Stoke City, deplasmanda Blackburn Rovers'ı Huth ve Wilson'ın golleriyle 2-0 yendi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Blackpool-Liverpool ve Everton-Birmingham City karşılaşmaları ertelenirken, ligde bugün zirveyi yakından ilgilendiren maçta Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Ligde 19. hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle: Bolton Wanderers-West Bromwich Albion..........: 2-0 Fulham-West Ham United.........................: 1-3 Wolverhampton Wanderers-Wigan Athletic.........: 1-2 -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Gol krallığı yarışında Manchester Unitedlı Dimitar Berbatov, 13 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 12 golle Carlos Tevez (Manchester City), 11 golle Andy Carroll (Newcastle United) ve 9 golle Johan Elmander (Bolton Wanderers) ile Tim Cahill (Everton) izliyor. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                   O   G   B   M   A   Y   P ---------------------------------------------------- 1 Manchester United       17  10   7   0   38  16  37 2 Manchester City         19  10   5   4   28  16  35 3 Arsenal                 17  10   2   5   34  19  32 4 Chelsea                 17   9   4   4   31  12  31 5 Tottenham Hotspur       18   8   6   4   27  23  30 6 Bolton Wanderers        19   7   8   4   32  25  29 7 Sunderland              19   6   9   4   21  20  27 8 Stoke City              18   7   3   8   23  22  24 9 Newcastle United        18   6   4   8   28  29  22 10 Liverpool              17   6   4   7   21  22  22 11 Blackpool              16   6   4   6   24  29  22 12 West Bromwich Albion   18   6   4   8   24  31  22 13 Blackburn Rovers       19   6   4   9   23  30  22 14 Everton                18   4   9   5   20  21  21 15 Aston Villa            18   5   5   8   20  30  20 16 Wigan Athletic         18   4   7   7   15  29  19 17 Birmingham City        17   3   9   5   17  20  18 18 Fulham                 18   2  10   6   17  23  16 19 West Ham United        19   3   7   9   19  32  16 20 Wolverhampton          18   4   3  11   19  32  15

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