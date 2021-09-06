Manchester United için Haaland iddiası

İngiliz basınından merak uyandıran bir iddia geldi. Borussia Dortmund'un golcü futbolcusu Erling Halaand, önümüzdeki yıl Cristiano Ronaldo ile birlikte Manchester United forması giyebilir.

Erling Haaland'ın Cristiano Ronaldo ile aynı takımda forma giyme ihtimali artıyor. Önümüzdeki yıl Borussia Dortmund’dan ayrılması beklenen golcü, Manchester United'a transfer olabilir.

Kadrosunu Cristiano Ronaldo, Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldız isimlerle güçlendiren İngiliz ekibi, gelecek senenin planlarını da şimdiden yapıyor.

Transfer önceliğini Erling Haaland'dan yana kullanmak isteyen United, genç golcüyü bir kez daha elinden kaçırmak istemiyor. Premier Lig ekibi, 2020 yılının Ocak ayında Haaland’ı Red Bull Salzburg’dan transfer etmeye oldukça yaklaşmıştı.

Haaland’ın Dortmund’la imzaladığı sözleşme gereğince 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Manchester United'ın 2022 yazında Edinson Cavani’nin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Dortmund’un kapısını tekrar çalması bekleniyor.

Borussia Dortmund formasıyla 64 maça çıkan Norveçli golcü, 63 gollük performansıyla göz doldurdu. (TRT Spor)