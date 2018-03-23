Manchester United, İbrahimovic ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Zlatan İbrahimovic'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.



İngiliz kulübü ise İsveçli oyuncuya şimdiye kadar yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.



36 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, "Harika iki sezon sonrasında United'dan ayrılma zamanı geldi. Kariyerimin bu kısmını benimle paylaşan herkese teşekkürler" dedi.

Dünya yıldızıyla MLS takımlarından Los Angeles Galaxy yakından ilgileniyor. Zlatan, futbol hayatını ABD'de sürdürebilir.