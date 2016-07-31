Manchester United, Galatasaray'ı dağıttı

İsveç'teki Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın golleri, 22. dakikada Sinan Gümüş ve 40. dakikada Bruma'dan geldi.



Manchester United'a galibiyeti getiren golleri ise 4. dakikada Ibrahimovic, 55. ve 58. dakikalarda Rooney, 62. dakikada Fellaini ve 74. dakikada Mata kaydetti.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

4. dakikada Manchester United, Zlatan İbrahimovic'in ayağından bulduğu golle öne geçti. Sağ kanattan topla hareketlenen Valencia'nın yaptığı ortada, ceza sahası içinde savunmaya rağmen vole ile çok şık bir vuruş yapan İbrahimovic, Muslera'nın solundan topu ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Galatasaray, beraberlik golünü buldu. Sağdan Sneijder'in kullandığı serbest vuruşta Sinan Gümüş, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

34. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Bruma, ceza sahası önüne kadar getirdiği topu Sneijder'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci De Gea, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Sneijder'in kullandığı kornerde, ön direğe gelen topa Yasin'in yaptığı kafa vuruşunda, kaleci De Gea bu kez yumruklayarak topu kornere gönderdi.

40. dakikada Galatasaray, Manchester United karısında öne geçmeyi başardı. Sinan Gümüş ile yaptığı verkaçın ardından soldan ceza sahasına girer girmez çok şık bir vuruş yapan Bruma, topu uzak köşeden filelere gönderdi ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

44. dakikada Chedjou'nun geri pası sonrası Muslera'nın vuruşu kısa düşerken, ceza sahası önünde İbrahimovic'ten önce araya giren Hakan Balta, meşin yuvarlağı taca atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğünde geçildi.

55. dakikada Manchester United, maçta 2-2'lik eşitliği sağladı. Sağdan çalımlarla çizgiye inen Valencia'nın ortasında, kale önünde Rooney topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

57. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Rashford, Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Andreas Ekberg penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Rooney, Muslera'nın doğru köşeyi tahmin etmesine rağmen fileleri havalandırarak Manchester United'ı 3-2 öne geçiren golü attı.

62. dakikada Manchester United, 4-2 öne geçti. Sağdan Valencia'nın ortasında, ceza sahası sol çaprazında kafayla şık bir aşırtma vuruş yapan Fellaini, meşin yuvarlağı uzak köşede filelerle buluşturdu: 4-2.

75. dakikada İngiliz ekibi, farkı 3'e çıkardı. Sağdan Carrick'in yerden ortasında, altıpas içinde müsait durumdaki Mata, yaptığı düzgün vuruşla golünü attı ve skoru 5-2'ye taşıdı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takımın da çabaları başka gol getirmedi ve müsabaka 5-2 Manchester United'ın üstünlüğüyle tamamlandı.