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Spor

Manchester United fırsatı kaçırmadı

Manchester'ın Kırmızı temsilcisi Maviler ile puan farkını 12'ye indirdi

16 Ocak 2018 17:15

Premier Lig'in 23. Haftasında Stoke City'yi 3-0 mağlup eden Manchester United, lider Manchester City'nin puan kaybı yaşadığı haftayı galibiyetle bitirdi.

Ev sahibi Manchester United, 9. dakikada Antonio Valencia, 38. dakikada Anthony Martial ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50 yapan Manchester United, lider Manchester City ile arasındaki farkı 12 puana indirdi. Ligde kalma mücadelesi veren ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Stoke City ise 20 puanla 18. sırada kaldı.

 

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Premier ligManchester UnitedGalibiyetFırsatPuan farkıStoke City

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