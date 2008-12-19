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Spor

Manchester United finalde

Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası'nda Gamba Osaka'yı 5-3 yenen MANU, finalde Ekvador'dan Liga de Quito'nun rakibi oldu.

19 Aralık 2008 02:00


Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası'nda Gamba Osaka'yı 5-3 yenen Manchester United, finalde Ekvador'dan Liga de Quito'nun rakibi oldu.



5. Kulüplerarası Dünya Futbol Kupası'nda, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United finale yükseldi.

Japonya'nın Yokohama kentinde Uluslararası Stat'ta yapılan yarı final maçında, Japonya'dan Gamba Osaka'yı 5-3 yenen Manchester United, finalde Ekvador'dan Liga de Quito ile eşleşti.

Oldukça çekişmeli geçen maçta, İngiltere ekibi, 28. dakikada Nemanja Vidic'den, 45 artı 1'inci dakikada Cristiano Ronaldo'dan, 75 ve 79. dakikalarda Wayne Rooney'den, 78. dakikada da Darren Fletcher'den gelen gollerle galibiyete uzandı.

Maçın son dakikalarına kadar mücadeleyi elden bırakmayan Gamba Osaka'dan Masato Yamazaki'nin 74, Yazuhito Endo'nun 85. dakikada penaltıdan attığı gol ile Hideo Hashimoto'nun 90 artı 1'inci dakikada kaydettiği gol ise yenilginin önüne geçemedi.

Manchester United, 21 Aralık Pazar günü Liga de Quito ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Gamba Osaka da aynı gün Meksika'dan Pachuca takımı ile üçüncülük maçına çıkacak.

Bu arada, beşincilik maçına çıkan Mısır'ın Al Alhy takımını da Avustralya'dan Adelaide United'ı 1-0 yendi.

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