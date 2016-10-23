Manchester United, Chelsea'ye 4-0 yenildi

Beklentileri karşılayamayan Manchester United, Chelsea'ye deplasmanda 4-0 kaybetti.

Evrensel’in haberine göre, İngiltere Premier Lig'de sezona Jose Mourinho'yu teknik direktörlüğe getirerek başlayan ve 105 milyon avroluk Paul Pogba, Zlatan İbrahimovic gibi transferlerle adından söz ettiren Manchester United'ta kötü gidişat sürüyor. Kırmızı Şeytanlar deplasmanda, Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea'ye 4-0 yenildi.

Chelsea maçın ilk dakikasında Pedro'nun golüyle öne geçtiği müsabakada 21'de Gary Cahill, 62'de Eden Hazard, 70'te N'Golo Kante ile farka gitti. Chelsea böylece puanını 19'a yükseltti ve 5.'liğe yükseldi. MANU ise 14 puanla 7.'likte kaldı.

Premier Lig'de günün diğer maçında Manchester City, Southampton'la evinde 1-1 berabere kaldı ancak 20 puanla liderliğini sürdürdü.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Premier Lig'de City, Arsenal ve Liverpool'un 20'şer, Tottenham ve Chelsea'nin ise 19'ar puanı bulunuyor.