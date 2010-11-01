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Spor

MANCHESTER UNITED BURSA'DA BURSA (A.A)

01 Kasım 2010 18:59

-MANCHESTER UNITED BURSA'DA BURSA (A.A) - 01.11.2010 - Manchester United, Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın Bursaspor ile yapacağı karşılaşma için Bursa'ya geldi. Manchester havaalanından TSİ 11.40'da kulübün ulaşım sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları'na ait ''Kocaeli'' isimli Airbus 340 tipi uçakla ayrılan Manchester United kafilesi, Yenişehir Havaalanı'na ulaştı. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Rooney'nin yanı sıra Evans, Neville, Giggs, Macheda ve Anderson'un Bursa'ya gelen kadroda yer almadığı görüldü. Manchester United kafilesini Bursasporlu yöneticiler İlhan Uslu, Selçuk Eren, Öztürk Yazıcı ve Mehmet Kara karşıladı. Yöneticiler, Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson'a yeşil-beyazlı renklerde çiçek verdi.  Van Der Sar, Amos, Kuszczak, Evra, Brown, Vidic, Smalling, Rafael, Fabio, O'Shea, Eikrem, Scholes, Obertan, Bebe, Fletcher, Carrick, Park, Nani, Berbatov ve Hernandez'den oluşan Manchester United kafilesi, Yenişehir Havaalanı'ndan otobüsle Çelik Palas Otel'e götürüldü. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin havaalanında ve güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Manchester United, yarınki maç için son antrenmanını bugün saat 18.30'da Bursa Atatürk Stadı'nda yapacak. Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson da antrenman öncesi saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

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