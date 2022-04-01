Manchester United, Bruno Fernandes ile sözleşme uzattı

Manchester United, Bruno Fernandes'in sözleşmesinin bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Portekizli futbolcunun yeni sözleşmesinde bir yıllık opsiyon maddesi de olacağı da ifade edildi.

Kulübün internet sitesinde konuşan Bruno Fernandes, "Geldiğim ilk günden beri bu kulüp ve taraftarla özel bir bağım oldu. Bu takımı izleyerek büyüdüm. Bir gün burada oynamanın hep hayalini kurdum. Hayalimi gerçekleştirdim ve bununla gurur duyuyorum. Burada iki yılı geride bırakmama rağmen Old Trafford'a adım attığım her zaman aynı heyecanı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.