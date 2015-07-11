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Spor

Manchester United Bastian Schweinsteiger ile anlaştı iddiası

Alman Bild gazetesi, Manchester United'ın Schweinsteiger ile iki yıllık sözleşme imzaladığını iddia etti

11 Temmuz 2015 17:50

Alman Bild gazetesi, Manchester United'ın Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Bastian Schweinsteiger ile yıllık 10 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme imzaladığını iddia etti.

Manchester United'ın teknik patronu Louis Van Gaal, Bayern Münih'ten iki oyuncuyu almaya kararlı.

Ntvspor'un haberine göre, Hollandalı teknik adam, 2002'den bu yana Bayern Münih'te forma giyen 30 yaşındaki Bastian Schweinsteiger'e adeta servet teklif etti.

Van Gaal, Schweinsteiger'e yıllık 10 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme önerdi. Kariyerinde yeni bir heyecan isteyen Schweinsteiger'in de teklife sıcak baktığı kaydedildi.

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