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Spor

Manchester United, Barcelona'nın yıldızını listenin ilk sırasına aldı!

Yıldız futbolcunun 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var

27 Mart 2018 18:23

Manchester United, Premier Lig'in en az gol yiyen ikinci takımı olsa da bu performans Jose Mourinho'yu tatmin etmişe benzemiyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; dönem dönem kişisel sorunlar yaşadığı Chris Smalling'in yanı sıra son iki yılda 73 milyon Euro harcayarak transfer ettiği Eric Bailly ve Victor Lidnelöf de beklentileri kaşılayabilmiş değil. Mourinho da gözünü Barcelona'nın Fransız stoperi Samuel Umtiti'ye dikti.

Phil Jones'un yanına 24 yaşındaki defans oyuncusunu monte etmek isteyen Manchester United, futbolcunun serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

İki yıl önce Lyon'dan transfer edilen Umtiti için Barcelona 60 milyon Euro'luk serbest kalma miktarı belirlemişti.

Umtiti bu bedel ile LaLiga ekibinin bonservisi en uygun futbolcularının başında geliyor.
 

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