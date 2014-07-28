Manchester United, Arda Turan için 'Nani artı 19 milyon Euro' teklif etti

Manchester United’ın Arda Turan için Atletico Madrid’le görüşmelere başladığı iddiası geçen günlerde ortaya atılmıştı. İngiliz basını Arda Turan için yeni ve çok ciddi bir iddiayı daha kaleme aldı. O iddialara göre Arda Turan’ı isteyen Manchester United yetkilileri, Atletico Madrid’e Nani artı 19 milyon euro teklif götürdü.

Akşam’ın Daily Star'a dayandırdığı haberine göre, Manchester United'ın başkan yardımcısı Ed Woodword'un, menajer Van Gaal'ın Arda'yı istediği yönündeki ifadelerine yer verildi. Uzun süredir adı İngiliz kulübüyle anılan Arda Turan için söylenen iddialar da böylece doğru çıkmış oldu.

'Arda Premier Lig’de oynamak istiyor’

İngiliz gazetesi Daily Star’ın haberine göre Arda Turan, La Liga’daki misyonunu doldurdu ve artık Premier Lig’de forma giymek istiyor. Manchester United Teknik Direktörü van Gaal’ın Vidal ve Strootman transferlerini gerçekleştiremediğine dikkat çekilen haberde Hollandalı teknik adamın Arda transferine yöneldiği aktarıldı.

Nani artı 19 milyon Euro

Manchester United’ın Arda Turan için Nani artı 19 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu iddia edilirken bu teklifin İspanyol kulübü tarafından arttırılmak istendiği iddia edildi. Nani’nin bir dönem Atletico Madrid’in gündemine geldiği belirtilirken İspanyol kulübünün Nani konusunda olumlu tavır gösterdiği ancak miktar konusunda teklifin arttırılması talebinde bulunduğu ifade edildi.

Liverpool son anda vazgeçmiş

Ayrıca İngiliz basınında yer alan haberlerde Arda Turan'ın Liverpool'un kapısından döndüğü belirtildi. Liverpool menajeri Brendan Rodgers'ın Arda'yı istediği ancak Liverpool'un daha sonra Benficalı Markovic'le anlaştığı aktarıldı. Arda'nın Atletico Madrid kulübünün değerli isimleri arasında olması sebebiyle ikna edilemediği ve bu yüzden Markovic'in transfer edildiği ifade edildi. İngiliz Metro gazetesinde çıkan haberlerde Manchester United’ın 18 aydır Arda’yı izlediği ve Türk yıldız için Atletico Madrid’in kapısının çalındığı ifade edilmişti. Arda Turan üç sezondur Atletico Madrid forması giyiyor.