'Manchester United, Arda Turan için Nani artı 19 milyon Euro teklif etti'

Manchester United'ın, Arda Turan'ın transfer için "16 milyon Euro'luk Nani artı 19 milyon Euro bonservis bedeli" teklifiyle Atletico Madrid'in kapısını çaldığı iddia edildi.

‘Premier Lig'de oynamak istiyor’

Daily Star’da yer alan habere göre; Manchester United Kulübü Başkan Yardımcısı Ed Woodword, menajer Louis van Gaal’ın, Arda Turan'ı kadrosunda görmek istediğini İspanyol kulübüne iletti. Haberde, La Liga’daki misyonunu dolduran yıldız oyuncunun, Premier Lig’de forma giymek istediği belirtildi.

Nanı + 19 milyon euro

Eurosport Türkiye’de yer alan habere göre, Manchester United Kulübü'nün, Arda Turan için piyasa değeri 16 milyon Euro olan Portekizli yıldız Nani artı 19 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu iddia edildi. İspanyol kulübünün, Nani konusunda olumlu tavır gösterdiği, ancak bonservis miktarı konusunda teklifin arttırılması talebinde bulunduğu ifade edildi.

Lıverpool vazgeçti!

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Arda Turan’ın Liverpool’un kapısından döndüğü belirtildi. Liverpool Menajeri Brendan Rodgers’ın ısrarla istediği Arda’nın Atletico Madrid kulübünün değerli isimleri arasında olması sebebiyle ikna edilemediği, bu nedenle Markovic’in transfer edildiği ifade edildi.