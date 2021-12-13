Manchester United antrenmanına Koronavirüs engeli

Manchester United, kulüpte artan Koronavirüs vakaları nedeniyle yapılması planlanan antrenmanını iptal etti.

Manchester United, kulüpteki Koronavirüs salgını nedeniyle cumartesi günü Norwich karşısında aldığı galibiyetin ardından Pazar günü yapılması planlanan antrenmanı iptal etti.

Yetkililer, Manchester United’ın salı günü Premier Lig’te Brentford ile karşılaşacağı maçın oynanmasına da şüpheli bir şekilde yaklaştıklarını ifade ettiler.

Tüm dünyada etkisini hızlıca göstermeye başlayan Omicron varyantının etkileri spor kulüpleri tarafından da hissedildi. Tottenham-Rennes maçının kulüpteki vakaların çoğunluğu nedeniyle iptal edilmesinin ardından, Spurs’teki salgın nedeniyle Premier Lig’de oynayacakları Brighton maçı da ertelenmişti.

Spor dünyasındaki artan Koronavirüs vakalarının ardından Premier Lig, kulüplerden Kovid güvenlik protokollerini geri getirmelerini istedi.