Manchester United aklandı

Le Havre'ın, 16 yaşındaki oyuncuyu ayarttığı gerekçesiyle Manchester United'ı şikayet ettiği FIFA, ingiliz ekibinin transfer kurallara uygun davrandığına karar verdi.



FIFA'nın, Gael Kakuta transferinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle, Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı getirmesi, 16 yaşındaki yıldız adayı Paul Pogba'yı Manchester United'a kaptıran Le Havre'ı harekete geçirmişti. Fransız kulübü, altyapısından yetişen oyuncuyu renklerine bağlayan United'ı, benzer bir ceza alması istemiyle FIFA'ya şikayet etmişti. Ancak FIFA tarafından, şikayeti değerlendirmesi için atanan yargıç, İngiliz ekibini akladı.



Gael Kakuta'nın Chelsea'ye transfer olduğu dönemde, Lens ile yaptığı kontratı ihlal ettiğini hatırlatan yargıç, buna karşın, Pogba ile Le Havre arasında herhangi bir profesyonel kontrat imzalanmadığını vurguladı.



FIFA bunun üzerine, İngiltere Futbol Federasyonu'na bir mesaj göndererek, Pogba'yı resmen United oyuncusu olarak tanıdığını duyurdu.



Le Havre ise FIFA kararına tepkili. Konuyu temyize götürmeye hazırlanan Fransız kulübünün yetkilileri, FIFA'nın, genç oyuncuların korunması için alınan önlemlere aykırı bir karar verdiğini savunuyor. Le Havre yönetimi, Pogba transferi sonrası, "Büyük kulüpler genç oyuncularımızı elimizden alacaksa, altyapıya yatırım yapmamızın ne anlamı var" açıklamasında bulunmuş ve FIFA'dan benzer transferlerin önlenmesi için kesin bir karar almasını istemişti.