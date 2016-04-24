Manchester United 8 yıl sonra FA Cup finalinde

FA Kupası yarı finalinde Everton'la karşılaşan Manchester United son dakika golüyle adını finale yazdırdı. Manchester United, finalde Crystal Palace - Watford maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. United 2007'den ber iilk kez finale çıktı

FA Kupası Yarı Finali'nde Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Manchester United ve Everton arasında oynanan karşılaşmada ilk yarıda oyunu domine den taraf Kırmızı Şeytanlar oldu. Net fırsatları yararlanamayan ManU, 34. dakikada aradığı gole kavuştu. Anthony Martial'ın asistinde Marouane Fellainitopu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

Eurosport'taki habere göre, ikinci yarıda Everton daha çok varlık gösterdi. 57. dakikada penaltı kazanan Martinez'in öğrencileri Lukaku ile bu fırsatı tepti. De Gea'yı geçemeyen Merseyside ekibinin yardımına koşan isim Chris Smalling oldu. 75. dakikada İngiliz stoper ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Everton beraberliği yakaladı.

Ancak maça noktayı koyan isim Anthony Martial oldu. Genç forvet, Herrera'nın pasında topu ağlara gönderdi ve maçın da sonucunu 90. dakikada attığı gol ile belirledi.

Sahadan 2-1 galip ayrılan Manchester United, adını finale yazdırmayı başardı.