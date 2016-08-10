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Spor

Manchester United, 4 yıl önce ücretsiz gönderdiği Pogba'yı 347 milyon liraya geri aldı!

ManU, ücreti Juventus'a 2 yıl içerisinde ödeyecek

10 Ağustos 2016 11:35

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, eski futbolcusu Paul Pogba'yı İtalyan ekibi Juventus'tan rekor bonservis bedeliyle 347 milyon liraya transfer etti.

Uzun süredir transfer listesinde bulunan 23 yaşındaki Fransız futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayan Manchester  United, İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, yıldız futbolcuya haftalık 220 bin sterlin ödeyecek.

Juventus Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada ise, Pogba'nın bonservis bedelinin 105 milyon euro (89 milyon sterlin) olduğu,  bu ücretin İngiliz ekibi tarafından 2 yıl içerisinde kendilerine ödeneceği bildirildi. 

Ayrıca iki kulüp arasındaki sözleşme koşullarına göre rakamın 5 milyon euro daha artabileceği kaydedildi.

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