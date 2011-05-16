-MANCHESTER UNITED 19. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ LONDRA (A.A) - 16.05.2011 - Yunus Kaymaz - İngiltere Premier League lideri Manchester United, ligin bitimine bir hafta kala deplasmanda Blackburn Rovers ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Geçen hafta sahasında Chelsea'yi 2-1 yenerek puan farkını 6'ya çıkaran ve büyük bir avantaj yakalayan Manchester United, deplasmanda Blackburn Rovers ile 1-1 berabere kalarak 2010-11 sezonunun şampiyonu oldu. Blackburn Rovers karşısında ilk yarıyı Emerton'ın 20. dakikada attığı golle 1-0 geride kapatan ''Kırmızı Şeytanlar'', 73. dakikada Hernandez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Rooney'nin gole çevirmesiyle eşitliği sağladı ve şampiyonluk için ihtiyacı olan bir puanı kazanmasını bildi. Ligde 19. kez şampiyon olan Manchester United, ''en fazla şampiyon olan takım'' unvanını elde ederken, 18 şampiyonluğu bulunan Liverpool'u geride bıraktı. 25 yıldır Manchester ekibini çalıştıran Sir Alex Ferguson da takımının başında 12. şampiyonluğunu kazandı. İkinci sıradaki Chelsea, sahasında Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Evsahibi takımın gollerini Ivanovic ve Alex, konuk takımın gollerini ise Gutierrez ve Taylor kaydetti. Menajer Kenny Dalglish ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Liverpool, sahasında Tottenham Hotspur'a 2-0 yenildi. Londra ekibinin gollerini 9. dakikada Rafael van der Vaart ve 56. dakikada penaltıdan Modric attı. Geçen hafta Stoke City'ye 3-1 mağlup olan Arsenal, bu hafta da sahasında Aston Villa'ya 2-1 yenildi. Konuk ekibin gollerini 11 ve 15. dakikalarda Bent atarken, Arsenal'in tek golü 89. dakikada Robin van Persie'den geldi. -WEST HAM UNITED, İLK DÜŞEN TAKIM OLDU- Ligin son sırasında yer alan West Ham United, kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Wigan Athletic'e deplasmanda 3-2 yenildi ve Premier League'e veda etti. Demba Ba'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan West Ham United, N'Zogbia (2) ve Sammon'ın gollerine engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı. West Ham United yönetimi, kulübün ligden düşmesinin ardından menajer Avram Grant ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Ligde 37. hafta maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle: Birmingham City-Fulham : 0-2 Blackpool-Bolton Wanderers : 4-3 Sunderland-Wolverhampton Wanderers : 1-3 West Bromwich Albion-Everton : 1-0 -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Gol krallığı yarışında Manchester Unitedlı Dimitar Berbatov, 21 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 19 golle Carlos Tevez (Manchester City), 17 golle Robin van Persie (Arsenal) ve Darren Bent (Aston Villa), 15 golle Peter Odemwingie (West Bromwich Albion), 13 golle Campbell (Blackpool), Florent Malouda (Chelsea), Andy Carroll (Liverpool), Dirk Kuyt (Liverpool), Javier Hernandez (Manchester United) ve Rafael van der Vaart (Tottenham Hotspur) izliyor. -SON HAFTA- Yarın: Manchester City-Stoke City, 22 Mayıs Pazar: Aston Villa-Liverpool, Bolton-Manchester City, Everton-Chelsea, Fulham-Arsenal, Manchester United-Blackpool, Newcastle-West Bromwich, Stoke-Wigan, Tottenham-Birmingham, West Ham-Sunderland, Wolverhampton-Blackburn. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1 Manchester United 37 22 11 4 74 35 77 2 Chelsea 37 21 8 8 69 32 71 3 Arsenal 37 19 10 8 70 41 67 4 Manchester City 36 19 8 9 55 33 65 5 Tottenham Hotspur 37 15 14 8 53 45 59 6 Liverpool 37 17 7 13 59 43 58 7 Everton 37 12 15 10 50 45 51 8 Fulham 37 11 15 11 47 41 48 9 Stoke City 36 13 7 16 46 44 46 10 Bolton Wanderers 37 12 10 15 52 54 46 11 West Bromwich Albion 37 12 10 15 53 68 46 12 Newcastle United 37 11 12 14 53 54 45 13 Aston Villa 37 11 12 14 47 59 45 14 Sunderland 37 11 11 15 42 56 44 15 Blackburn Rovers 37 10 10 17 43 57 40 16 Wolverhampton 37 11 7 19 44 63 40 17 Birmingham City 37 8 15 14 36 56 39 18 Blackpool 37 10 9 18 53 74 39 19 Wigan Athletic 37 8 15 14 39 61 39 20 West Ham United 37 7 12 18 43 67 33