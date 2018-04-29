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Dünya
BBC Türkçe

Manchester saldırısı: Cep telefonu 'kadının hayatını kurtardı'

Manchester saldırısında ağır yaralanan Lisa Bridgett'in, şarapnel parçalarının cep telefonuna gelmesi sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı.

29 Nisan 2018 20:30

Manchester saldırısında ağır yaralanan Lisa Bridgett'in, şarapnel parçalarının cep telefonuna gelmesi sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Bridgett patlama anında telefonla konuşuyordu. Bridgett'in eşi Steve, telefonun muhtemelen parçaları yavaşlattığını ve yönünü değiştirdiğini söyledi.

Buna rağmen parçalar telefonu deldikten sonra yanağından girerek burnunun içine saplandı.

Kızı ve kızının bir arkadaşıyla birlikte konsere giden Lisa Bridgett patlamada orta parmağını da kaybetti.

Bridgett'in yatağının başından ayrılmayan eşi, Bridgett'in moralinin iyi olduğunu ve hayatta kaldığı için çok şanslı hissettiğini söyledi.

Eli ve yüzünün yanı sıra kalçası ve bileğinden de yaralanan ve Salı günü bir ameliyat olan Bridgett, bugün bir ameliyat daha geçirdi.

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