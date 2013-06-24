T24 LogoT24 Logo
Spor

'Manchester Ronaldo'yu geri istiyor'

Manchester United eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya karşılık Real Madrid'e 90 milyon sterlin ve Wayne Rooney'i önerecek

24 Haziran 2013 19:31

Daily Star; Manchester United'ın eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu yeniden renklerine bağlamak istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre; United, Ronaldo'ya karşılık Real Madrid'e Wayne Rooney ve 90 milyon sterlin teklif edecek.
 
İngiliz Daily Star Gazetesi, Avrupa futbol gündemini sarsabilecek dev bir takas iddiasını gündemine taşıdı.

İngiltere'de geniş yankı uyandıran gazetenin haberine göre; Manchester United eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya karşılık Real Madrid'e 90 milyon sterlin ve Wayne Rooney'i önerecek.

Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıklayan Rooney ile Paris Saint Germain'in yanı sıra Real Madrid'in de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Hatta Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Carlo Ancelotti'nin de Rooney'e özel bir ilgisi olduğu ifade ediliyor.

Daily Star'ın haberine göre; Ronaldo'nun da Real Madrid ile sözleşmesini halen yenilememiş olması bu takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

ETİKETLER

wayne rooneycristiano ronaldoreal madridmanchester united

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24