'Manchester Ronaldo'yu geri istiyor'

Daily Star; Manchester United'ın eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu yeniden renklerine bağlamak istediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre; United, Ronaldo'ya karşılık Real Madrid'e Wayne Rooney ve 90 milyon sterlin teklif edecek.



İngiliz Daily Star Gazetesi, Avrupa futbol gündemini sarsabilecek dev bir takas iddiasını gündemine taşıdı.

İngiltere'de geniş yankı uyandıran gazetenin haberine göre; Manchester United eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya karşılık Real Madrid'e 90 milyon sterlin ve Wayne Rooney'i önerecek.

Manchester United'dan ayrılmak istediğini açıklayan Rooney ile Paris Saint Germain'in yanı sıra Real Madrid'in de yakından ilgilendiği belirtiliyor. Hatta Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Carlo Ancelotti'nin de Rooney'e özel bir ilgisi olduğu ifade ediliyor.

Daily Star'ın haberine göre; Ronaldo'nun da Real Madrid ile sözleşmesini halen yenilememiş olması bu takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor.