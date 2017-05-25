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Dünya

Manchester polisi ABD ile bilgi paylaşımını durdurdu

ABD basını, önceki gün de İngiliz yetkililerin gizli tutmaya çalıştığı saldırganın kimliğini yayınlamıştı

25 Mayıs 2017 15:10

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili ayrıntıların ve fotoğrafların ABD medyasına sızdırılması üzerine İngiliz polisi ABD'li yetkililerle bilgi paylaşımını durdurdu.

BBC'nin haberine göre, saldırıyla ilgili ayrıntıların ve bazı fotoğrafların ABD medyasında çıkması, iki ülkenin polis teşkilatları arasında krize yol açtı.

Son olarak New York Times gazetesinde, saldırıda kullanılan bombaya ait parçaların ve bombanın taşındığı çantanın fotoğraflarının yayınlanmasının, İngiliz polisini "öfkelendirdiği", Manchester soruşturmasını yürüten yetkililerin Amerikalı meslektaşlarıyla bilgi paylaşmaya son verdiği belirtildi.

ABD basını, önceki gün de İngiliz yetkililerin gizli tutmaya çalıştığı saldırganın kimliğini yayınlamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd saldırganın kimliğinin ABD basınına sızdırılmasından "rahatsız" olduğunu dile getirerek, Washington yönetimine "bunun bir daha yaşanmaması" uyarısında bulunmuştu.

Başbakan Theresa May'in Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya geleceği ABD Başkanı Donald Trump'a bu konudaki endişelerini ileteceği belirtiliyor.

İngiliz polisinin sızıntının kaynağının ABD yönetiminden ziyade ABD güvenlik ve istihbarat güçleri olduğunu düşündüğü ifade ediliyor.

BBC’ye konuşan, adı açıklanmayan İngiliz bir yetkili, bombanın fotoğraflarının ABD basınına sızdırılması karşısında İngiliz hükümetinin tepkisini "şaşkınlık" olarak nitelendirdi. 

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