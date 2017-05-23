Manchester intihar saldırısı hakkında ne biliyoruz?

İngiltere'nin Manchester kentinde ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin konseri sırasında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi öldü ve 59 kişi yaralandı.

Ne oldu?

Pazartesi akşamı konser çıkışı sırasında kalabalıklar kapılara yöneldiğinde saldırı gerçekleşti.

Manchester Emniyeti olay yerine TSİ 00:33 sularında çağrıldı. Polis hayatını kaybeden 22 kişi arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı. Saldırıda 59 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları olay sırasında yerde metal parçalar gördüklerini ve patlayıcı kokusu duyduklarını söyledi.

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Saldırının ardından konser salonunun çevresinde sokaklar güvenlik kordonuna alındı.

Acil yardım servislerine 240'tan fazla çağrı yapıldı, 60 ambulans olay yerine geldi ve 400'den fazla polis memuru görevlendirildi.

Saldırıdan sonra Manchester kentinde yaşayan yüzlerce kişi sosyal medya üzerinden zor durumdakilere evlerini açabilecekleri mesajlarını paylaştı.

Saldırıyı kim düzenledi?

Polis bir intihar bombacısının el yapımı bir patlayıcıyı infilak ettirdiğini ve olay yerinde öldüğünü açıkladı.

Erkek saldırganın tek başına mı yoksa bir örgüt içinde mi hareket ettiği araştırılıyor.

Manchester kenti Emniyet Müdürü Ian Hopkins farklı bir bilgiye ulaşana kadar olayı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Saldırıdan etkilenenler için neler yapılıyor?

Yaralılar Manchester kenti ve çevresindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırıdan sonra yakınlarını arayanlar için bir telefon hattı kuruldu. Konsere giden kişilerin akrabaları sosyal medya üzerinden haber alamadıkları yakınlarını arıyor.

Politikacılar ne tepki verdi?

Başbakan Theresa May olayı "dehşet verici bir terör saldırısı" olarak niteledi.

May "Tüm düşüncelerimiz kurbanlar ve bu olaydan etkilenenlerin aileleriyle" dedi. May acil güvenlik komitesi COBRA'yı sabah saatlerinde toplantıya çağırdı. Ülkede 8 Haziran'da yapılacak genel seçim kampanyaları da askıya alındı.

Londra'da Başbakanlık binasında Birleşik Krallık bayrağı yarıya indirildi.

Ne tür önlemler alındı?

Manchester Arena ve yakınındaki Victoria tren istasyonu çevresinde olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor. Tren istasyonundaki tüm tren seferleri iptal edildi.

Manchester, Londra ve ülkenin tüm ulaşım merkezlerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Soruşturmayla ilgili ne biliyoruz?

Eğer 'terör saldırısı' olduğu kesinleşirse, bu Londra'da Temmuz 2005'te 52 kişinin öldüğü saldırının ardından en büyük saldırı olacak. Bilgi sahibi kişilerin terörle mücadele hatlarını araması isteniyor.

Polis soruşturmaya yardım edebilecek her türlü görüntü ve fotoğrafları polisin verdiği internet sitelerine yüklenmesi çağrısı yaptı.