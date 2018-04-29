T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Manchester intihar saldırısı hakkında ne biliyoruz?

Aralarında çocukların bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği Manchester saldırısıyla ilgili şu ana kadar bilinenler.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Manchester kentinde ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin Arena konser salonundaki intihar saldırısında 22 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyla ilgili şu ana kadar bilinenler şöyle:

Manchester saldırısı hakkında anlık gelişmeler canlı anlatım sayfamızdaGörgü tanıkları anlatıyor: Savaş filmi sahnesi gibiydi
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AralarındaManchesterABDAriana Grande ArenaSavaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24