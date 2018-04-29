Manchester intihar saldırısı hakkında ne biliyoruz?

<p>İngiltere'nin Manchester kentinde ABD'li pop şarkıcısı Ariana Grande'nin Arena konser salonundaki intihar saldırısında 22 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. </p><p>Saldırıyla ilgili şu ana kadar bilinenler şöyle:</p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bbc.com/turkce/live/haberler-dunya-40011556">Manchester saldırısı hakkında anlık gelişmeler canlı anlatım sayfamızda</a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40007982">Görgü tanıkları anlatıyor: Savaş filmi sahnesi gibiydi</a>