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Dünya

Manchester Havaalanında "yanlış alarm" LONDRA (A.A)

21 Eylül 2011 19:57

-Manchester Havaalanında "yanlış alarm" LONDRA (A.A) - 21.09.2011 - İngiltere'nin Manchester Havaalanında bulunan şüpheli çanta nedeniyle bir süre kapatılan Terminal 1'deki güvenlik önlemleri kaldırıldı. Manchester Havaalanında bu sabah güvenlik aramasında, şüpheli çanta bulunmuş ve gidiş terminallerinden biri boşaltılmıştı. Şüpheli çantanın bulunmasının ardından 1. terminalde bulunan yaklaşık 1,800 yolcu ile 500 çalışan terminalin dışına çıkarılmıştı. Polis incelemesinin ardından şüpheli çantayla ilgili "yanlış alarm" açıklaması yaparken, olay uçakların rötarlı kalkmasına neden oldu.

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