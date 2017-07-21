Manchester derbisinde Mourinho, Pep'i devirdi!

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, iki Manchester United ve Manchester City kozlarını paylaştı. Houston kentinde oynanan mücadeleyi Jose Mourinho'nun ekibi ManU, Pep Guardiola'nın önderliğindeki Manchester City karşısında 2-0 kazandı.

37. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti Manchester United. İlk golün ardından 2 dakika geçmişti ki, 39'da genç yıldız Marcus Rashford skoru belirleyen golü attı: 2-0.

Tüm stat kaleye geçti; Dybala golünü attı...

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.