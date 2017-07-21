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Spor

Manchester derbisinde Mourinho, Pep'i devirdi!

ManU formasıyla çıktığı ilk hazırlık maçında gol bulan Lukaku, City'i de boş geçmedi

21 Temmuz 2017 13:45

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın ABD ayağında, iki Manchester United ve Manchester City kozlarını paylaştı. Houston kentinde oynanan mücadeleyi Jose Mourinho'nun ekibi ManU, Pep Guardiola'nın önderliğindeki Manchester City karşısında 2-0 kazandı.

37. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti Manchester United. İlk golün ardından 2 dakika geçmişti ki, 39'da genç yıldız Marcus Rashford skoru belirleyen golü attı: 2-0.

Tüm stat kaleye geçti; Dybala golünü attı...

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.
Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor. 

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