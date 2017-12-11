Manchester derbisinde kazanan ’Maviler’

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 mağlup etti

Bu sezon Premier Lig'de gösterdiği efektif performansla dikkatleri çeken Manchester City, United deplasmanında da takılmadı. Pep Guardiola'nın öğrencileri Old Trafford'da Premier League tarihine geçecek bir galibiyet aldı.

43. dakikada kullanılan köşe vuruşunda seken topu David Silva tamamladı ve City öne geçen taraf oldu. 45+3. dakikada ise ceza sahasında açılan ortada kaleci ile kaşrı karşıya kalan Marcus Rashford, ilk yarı bitmeden önce skora dengeyi getirdi: 1-1 Maçta son sözü Nicolas Otamendi söyledi. Kullanılan serbest vuruştan sonra Unitedlı oyuncuların üst üste hataları sonrasında top önünde kalan Arjantinli stoper skoru belirledi: 1-2

Bu sonuçla Premier Lig'de bu sezonki 16. maçında 15. galibiyetini alan Manchester City, en yakın rakibi United ile olan puan farkını 11'e çıkararak daha yeni yıl öncesinde şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı.

Premier Lig tarihine geçtiler

Ligde bu sezon bir tek 2. haftada Everton ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada puan kaybeden Manchester City, bu maçtan sonra oynadığı üst üste 14. maçını da kazanarak Premier Lig tarihinde üst üste en çok galibiyet alan takım unvanını kazandı. Guardiola karşısında şansı tutmayan Jose Mourinho da İspanyol meslektaşına 9. kez kaybetti