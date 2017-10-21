Manchester City'nin 'zirve yalnızlığı'

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında yoluna namağlup devam eden Manchester City, konuk ettiği Burnley'i 3-0 mağlup ederek Manchester United ile puan farkını 5'e çıkardı.

Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City'nin galibiyet gollerini 30'da penaltıdan Sergio Agüero, 73'te Nicolas Otamendi ve 75'te Leroy Sane kaydetti.

Agüero, Brook'un rekoruna ortak oldu

City'nin Arjantinli yıldızı Agüero, takımının formasıyla 177. golüne imza atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olan Eric Brook'u yakaladı.

Bu sezon ilk deplasman mağlubiyetini alan Burnley; 13 puanda ve 9'uncu sırada kaldı.