Manchester City'nin yıldızı, kuponunu yatırdığı Türk bahisçiden özür diledi

Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi oynanan maçta, Manchester City, Monaco'yu 5-3 yenerken, son gol 82. dakikada Leroy Sane'den geldi. Leverkusen-Monaco maçının 4-2 biteceğini doğru tahmin eden Mustafa Çelik'in 32 bin 400 Euro verecek kuponu da bu golle yattı.

Twitter'dan Leroy Sane'yi etiketleyerek "Bana 34 bin 200 Euro borcun var" diye yazan Çelik'i, yine kuponun fotoğrafını paylaşarak yanıtlayan Sane, özür diledi.

2 Euro yatırıp, 34 bin 200 Euro kazanacaktı

Şampiyonlar Ligi'nde salı gecesi oynanan maçlarda Manchester City, Monaco'yu 5-3 yenerken Atletico Madrid de Leverkusen deplasmanında 4-2 galip geldi. Skorları tahmin etmek çok zordu. Ama Almanya'da Düsseldorf'ta yaşayan Mustafa Çelik adında bir kişi sosyal medya hesabından paylaştığı kuponla iki maça yaptığı bahsin kılpayı kaçtığını duyurdu.

Paylaşılan kuponda Leverkusen-Atletico Madridmaçının 2-4 olan skoru doğruydu ve 1'e 150 kazandırıyordu. Ama Manchester City-Monaco maçına 4-3 oynanmıştı. Ve bu da 1'e 120 kazandıracaktı. İki maç bu skorlarla bitse, kupon sahibi 2 Euro yatırdığı için 34 bin 200 Euro kazanacaktı. Ama Manchester City 82'nci dakikada Leroy Sane'nin golüyle skoru 5-3'e taşıdı ve kupon yattı.



İşte Mustafa Çelik'in Almanya'da oynadığı 2 Euro'luk kuponu:



"Bana 34 bin 200 Euro borcun var"

Mustafa Çelik Twitter hesabından kuponunun fotoğrafını paylaştı ve Leroy Sane'yi mention'layarak "Bana 34 bin 200 Euro borcun var" diye yazdı.

Sane de bu mesajı kuponun fotoğrafını ekleyerek "Gazetede okudum. Bunun için çok üzgünüm" diye yanıtladı ve sonuna da ismiyle bir kelime oyunu yaparak delice anlamına gelen "insane" sözcüğünü ekledi.

İşte Leroy Sane'nin o paylaşımı: