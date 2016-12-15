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Spor

Manchester City'nin yeni transferi Gabriel Jesus'a taraftar saldırısı!

Gabriel Jesus'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

15 Aralık 2016 16:02

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin 32 milyon Euro'ya transfer ettiği ve Gabriel Jesus maç sırasında taraftar saldırdı.

Brezilya'da bir yardım maçında sahaya çıkan genç yıldız, Jesus topu ceza sahasına doğru sürerken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Sahaya giren bir taraftar Jesus'un arkasından yaklaşarak futbolcunun bacaklarına vurdu. Gabriel Jesus bu müdahalenin ardından yerde kaldı.

Güvenlik görevlileri futbolcuya saldıran taraftarı saha dışına götürdü. Jesus'un önemli bir sakatlığı olmadığı açıklandı.

 

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