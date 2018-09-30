Manchester City'nin rekor bedelli Mbappe planı

İngiltere Premier League'de geçen sezonu çok rahat bir şekilde şampiyon tamamlayan Manchester City, iddialara göre Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe'yi istiyor.

Daily Mail'in haberine göre Manchester City menajeri Pep Guardiola, Kylian Mbappe'yi uzun süredir takımında görmek isterken, UEFA'nın PSG hakkındaki Finansal Fair-Play soruşturmasını tekrar açması üzerine Manchester City harekete geçmeye hazırlanıyor.

Monaco'dan PSG'ye kiralık kontratının ardından 165 milyon Pound'luk bonservis bedeli ile transferini gerçekleştiren Mbappe, kanatlardaki rotasyonu yoğun olan Manchester City'de İngiliz oyuncu Raheem Sterling'in yerine düşünülüyor.

Önümüzdeki sezon sonunda kontratı tamamlanacak Sterling ile henüz sözleşme yenilenmezken, ocak ayında Mbappe'ye kaynak sağlamak için satılacağı öne sürüldü.

Mbappe için belirlenen bonservis bedeli ise 200 milyon Pound. Fransız oyuncu bu miktara satılması halinde 198 milyon Pound (222 milyon Euro) bedelle PSG'nin yolunu tutan Neymar'ı geçip dünyanın en pahalı oyuncusu olacak.