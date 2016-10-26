Manchester City'nin Denayer pişmanlığı

Manchester City’nin Türkiye’ye gelmesine izin vermediği Jason Denayer, devre arasında Galatasaray'a gelmek için menajerleriyle mesaj gönderdi.

Sezon başı, transferin son gününde Galatasaray’a gelmek için kulübünün izin vermesi için saatlerce havalimanında bekleyen Denayer amacına ulaşamamıştı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Belçikalı futbolcu, zoraki olarak gönderildiği Sunderland’te mutlu olamayınca Türkiye’ye dönmek için menajerleri aracılığıyla mesaj iletti.

"Guardiola da pişman olmuştur"

Galatasaraylı yetkililerle temas kuran menajerler, “Denayer gönülsüz şekilde Sunderland’e kiralandı. O her fırsatta Galatasaray’da oynamak istediğini söylüyor. İstanbul’da da çok mutluydu. Guardiola ve kulüp (Manchester City) oynaması için Sunderland’i istemişti.

Ama ne oynayabiliyor ne de görev aldığında esas bölgesinde oynatılıyor. Sadece 3 maçta şans buldu. ikisinde 11’de başlarken son (2 Ekim) oynadığı West Bromwich karşılaşmasında hoca sol bekte şans verdi.

Galiba Manchester City Kulübü de futbolcusunu Galatasaray’a göndermediği için pişman olmuştur. Denayer devre arasında gelmek istiyor” diyerek durumu aktardı.

Stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların bu transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.

21 yaşındaki Belçikalı stoper ligde sadece Tottenham ve West Bromwich maçlarında 11’de başlarken, Everton karşılaşmasında ise son 15 dakika oynadı.