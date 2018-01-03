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Spor

Manchester City'den Umtiti hamlesi

İngiliz kulübü Manchester City, Umtiti'nin menajeriyle bir araya geldi

03 Ocak 2018 18:57

Ara transfer döneminde defansa takviye yapmak isteyen Manchester City, Fransız stoper Samuel Umtiti'yi transfer etmek istiyor.

Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; Manchester City yöneticileri, Fransız oyuncu Umtiti'nin menajeriyle bir araya geldi.

Samuel Umtiti kimdir?

Futbola Olympique Lyon alt yapısında başlayan Kamerun asıllı Fransız stoper, a takımda 5 sezon boyunca 171 kez forma giyerken 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Defansta güven veren isim olmayı başarırken, Barcelona'nın dikkatini çekti ve 25 milyon Euro'ya Katalan ekibine transfer oldu.

Barcelona'da 2 sezonda 62 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Umtiti'nin sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor

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UmtitiBarcelonaManchester City60 milyon Euro

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