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Spor

Manchester City'den Messi'ye rekor teklif

Manchester City'nin Messi'yi renklerine bağlamak için Katalan kulübünün kapısını astronomik bir teklifle çalmaya hazırlandığı öne sürüldü

07 Mart 2014 12:13

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin, Barcelona'ya Lionel Messi için 200 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

İspanyol basınının iddiasına göre, Arap sermayesiyle son yıllarda çıkışa geçen ekiplerden Manchester City , Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 'yi renklerine bağlamak için Katalan kulübünün kapısını astronomik bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz temsilcisinin, Messi'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 200 milyon euroyu gözden çıkardığı ve rekor bonservis bedeline ek olarak Arjantinli yıldıza da senelik 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formunu yakalamaya çalışan Lionel Messi ise kendisiyle ilgilendiği öne sürülen Paris Saint-Germain'e, Fransa'daki vergi yasası nedeniyle gitmeyi düşünmediği bildirildi.

Barcelona'nın 26 yaşındaki Arjantinli gol makinesi, bu sezon çıktığı 31 maçta 27 kez fileleri havalandırdı.

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