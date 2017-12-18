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Spor

Manchester City’den Guardiola'ya yeni sözleşme yolda

Manchester City başarılı menajerinin 2019 yılında sona erecek kontratını uzatmak için çalışmalara şimdiden başladı

18 Aralık 2017 18:06

Premier League tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atarak en yakın rakibi Manchester United'ın 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manchester City, başarılı menajeri Pep Guardiola'nın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara başladı.

BBC'de yer alan habere göre, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda yaşanan hayal kırıklığına karşın Guardiola'ya güven duymaya devam eden kulüp yönetiminin, bu sezonki ihtişamlı performansın da etkisiyle Katalan menajere sezon sonunda yeni bir kontrat sunmaya hazırlandıkları belirtildi. Haberde City yönetiminin, Sir Alex Ferguson döneminde ezeli rakipleri Manchester United'ın Premier League'de yarattığı dominasyona benzer bir etkiyi Guardiola yönetiminde gerçekleştirebileceklerine inandığı kaydedildi. 1986 ile 2013 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Ferguson, kırmızı şeytanları 13 kez Premier League şampiyonluğuna taşımıştı.

Manchester City ile kontratı önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan Guardiola'nın kulübünden yıllık 25 milyon euro kazandığı tahmin ediliyor. Bu sezon elde edilecek muhtemel başarı primleriyle geliri daha artması beklenen başarılı menajere, yeni kontrat imzalaması için nasıl bir meblağın teklif edileceği ise merak konusu.

Daha önce çalıştırdığı Barcelona ve Bayern Münih'le önemli başarılar elde eden Pep Guardiola, geçtiğimiz sezon başına geçtiği Manchester City ile teknik direktörlük kariyerinin kupasız ilk sezonunu yaşamıştı.(Eurosport)

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