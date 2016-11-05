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Spor

Manchester City'de Guardiola-Toure krizi bitti

Yaya Toure, menajerinin açıklamaları nedeniyle Pep Guardiola'dan özür diledi

05 Kasım 2016 14:19

Manchester City'de Yaya Toure krizi son buldu. Menajer Guardiola'nın, temsilcisi Dimitri Seluk'un açıklamaları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Toure, kamuoyu önünde bir özür mesajı yayımladı.

Toure açıklamasında; "Geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle, kendim ve temsilcim adına, teknik ekibimizden ve kulüpte çalışan herkesten özür dilemek istiyorum. Temsilcimin açıklamaları, benim görüşlerimi yansıtmıyor" ifadelerini kullanmıştı. 

Bu yazılı özür metninin ardından, Guardiola da, tartışmayı daha fazla uzatmama kararı aldı.

 

Guardiola: Her şey geride kaldı

 

Toure'nin özrünü kabul eden Guardiola "Yaya ile görüştüm. Onu uzun süredir tanıyorum ve işlerin bu noktaya gelmesini istemezdim. Sonuçta artık her şey geçmişte kaldı. Yaya'nın açıklaması hem kendisi hem de kulübümüz için iyi bir haber" dedi. 

Toure'nin kadro dışı kalmasına rağmen, takımla çalışmalara devam ettiğini belirten Guardiola, deneyimli oyuncuya ilk 11 garantisi veremeyeceğini de sözlerine ekledi. 

 

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